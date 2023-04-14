Криминал 14 апреля 2023, 10:33 Мужчина украл пожертвования из храма в Подмосковье и выпил там кагор МВД: мужчина в храме Дмитрова выпил кагор и пытался украсть пожертвования из храма РИА «Новости»

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Житель Забайкальского края забрался в храм Дмитрова, украл пожертвования, выпил там две бутылки кагора и заснул. Правоохранительные органы его арестовали. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова. Ее заявление появились на сайте ведомства.

Все произошло в селе Пересветово. Полиция получила сообщение о незаконном проникновении. Стражи порядка задержали мужчину на месте происшествия, когда тот прятался за алтарем. Он признался, что разбил стекло и залез в храм.

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«Похитив денежные средства, находящиеся в церковной лавке и свечном ящике, он выпил две бутылки кагора и решил остаться на ночь», — уточнил Петрова.

Оказалось, что задержанный — это 30-летний житель Забайкальского края, ранее он уже был судим. Теперь в его отношении завели уголовное дело о краже. Дмитровский городской суд отправил мужчину в СИЗО.