Мужчина украл колонки за 200 тысяч с территории курорта в Ленобласти

Мужчина похитил акустические колонки, которые находились на открытой сцене на территории курорта в деревне Сярьги Ленобласти. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на Росгвардию.

Стоимость каждой колонки составляет 200 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, персонал курорта обратился в полицию. Сотрудники Росгвардии изучили записи с камер видеонаблюдения, после чего им удалось задержать злоумышленника. Подозреваемый оказался ранее судимым за умышленное причинение легкого вреда здоровью мужчиной.