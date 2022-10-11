Мужчина украл ящик с пожертвованиями из кафе во Владивостоке | 360°

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Мужчина украл ящик с пожертвованиями из кафе во Владивостоке

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Житель Владивостока украл ящик с пожертвованиями для бездомных из кафе. Об этом сообщило издание «Восток-Медиа».

Сотрудница заведения рассказала, что некоторое время мужчина выжидал удачного момента для совершения преступления. Момент кражи попал на камеры видеонаблюдения.

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«Уверена, он чей-то друг, сын, возможно он с кем-то встречается, и у него точно есть знакомые. Надеюсь, „героя“ узнают в лицо», — рассказала сотрудница.

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