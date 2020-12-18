Мужчина украл гигантского плюшевого медведя из автомата в Ростове. Видео

В супермаркете в Ростове-на-Дону неизвестный мужчина разбил стекло автомата с игрушками, вытащил из него огромного медведя, подхватил ребенка, который был с ним, и сбежал. Инцидент, произошедший 14 декабря, попал на камеры видеонаблюдения.

В одном из пабликов «ВКонтакте» появился ролик, на котором видно, как мужчина с маленьким ребенок выходит из супермаркета. Он останавливается возле игрального автомата и ставит ребенка на пол. Затем мужчина разбивает витрину и вытаскивает огромного плюшевого медведя. Испуганный звуком бьющегося стекла ребенок бежит в другую сторону, но злоумышленник хватает его на руки и выбегает из магазина.

В ГУ МВД по Ростовской области сообщили «360», что инцидент произошел в магазине, находящемся по адресу улица Некрасовская, 75/10. Он сотрудников супермаркета уже поступило заявление о случившемся. Проводится проверка.