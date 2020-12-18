Мужчина украл духи Chanel и подарил их маме

Сумма ущерба — 12 тысяч рублей.

О краже в полицию заявил администратор торговой точки. Стражи порядка опросили свидетелей и изучили записи камер видеонаблюдения. Благодаря этому они установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель.

Мужчину задержали на улице и отвезли в участок. Он признался в краже и рассказал, что парфюм подарил маме. Правоохранители забрали украденное. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее пассажирку самолета заподозрили в краже у попутчика смартфона стоимостью более 80 тысяч рублей.