Мужчина украл духи Chanel и подарил их маме
Неизвестный забрал духи Chanel с витрины одного из сетевых парфюмерных магазинов в поселке Блиново Краснодарского края. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УВД по Сочи.
Сумма ущерба — 12 тысяч рублей.
О краже в полицию заявил администратор торговой точки. Стражи порядка опросили свидетелей и изучили записи камер видеонаблюдения. Благодаря этому они установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 39-летний местный житель.
Мужчину задержали на улице и отвезли в участок. Он признался в краже и рассказал, что парфюм подарил маме. Правоохранители забрали украденное. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее пассажирку самолета заподозрили в краже у попутчика смартфона стоимостью более 80 тысяч рублей.