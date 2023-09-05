Криминал 05 сентября 2023, 10:53 Мужчина украл дорогой телефон у пассажирки метро в Москве Мужчину арестовали за кражу дорогого телефона у пассажирки метро в Москве

Читать 360tv в

Пассажир московского метро вытащил телефон за 120 тысяч рублей из кармана сидевшей рядом женщины, однако его удалось быстро найти по камерам. Об этом сообщила в Telegram-канале прокуратура столицы.

По данным ведомства, злоумышленник, находясь в электропоезде Калужско-Рижской линии, похитил мобильный телефон из кармана пальто пассажирки, а затем скрылся с места происшествия.

Реклама

Благодаря камерам видеонаблюдения в метрополитене удалось установить личность 55-летнего мужчины.

Ему предъявили обвинение по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Мужчину арестовали.

Ранее подозреваемого в ограблении квартиры народной артистки Юлии Рутберг задержали в Москве.