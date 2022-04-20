Мужчина украл автозапчасти на 6 млн рублей в Ленобласти

Подозреваемый в серии краж автозапчастей задержан в Ленинградской области. Общая сумму ущерба оценивается в шесть миллионов рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, мужчина ездил по ночам на электросамокате и воровал катализаторы выхлопных газов из автомобилей. Украденное имущество он, предположительно, относил в пункт приема катализаторов.

В полицию поступили заявления от 43 пострадавших. Общая сумму ущерба равна примерно шести миллионам рублей.