Мужчина угрожал своей жене елочной гирляндой в Приволжске

Жительница Приволжска Ивановской области обратилась с заявлением в полицию. Она рассказала, что гражданский супруг попытался задушить ее гирляндой. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на УМВД России по Ивановской области.

Пострадавшая рассказала, что между ней и ее 32-летним супругом возник конфликт. В какой-то момент мужчина начал угрожать ей убийством, после чего схватил схватил гирлянду и сдавил женщине горло.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.