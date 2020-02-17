Мужчина угрожал расправой подростку в Карелии

Житель Сегежи искал своего сына, но нарвался на нескольких подростков. Началась словесная ссора, после которой мужчина достал нож и начал угрожать одному из школьников. Юноше удалось убежать, а полиция начала проверку.

Как рассказал «360» 16-летний подросток, в выходные он был с друзьями на трубах рядом с хлебозаводом. В какой-то момент к компании подошел подвыпивший мужчина, который пытался найти своего сына. Между парнем и прохожим завязался конфликт.

«Он был пьяный, говорит: „Иди сюда, спускайся ко мне поговорить“. Я сказал, что никуда не пойду спускаться. Он меня начал за ногу брать, я его оттолкнул», — поделился школьник.

В итоге парень ударил обидчика, а тот решил отомстить. Через некоторое время мужчина появился уже с двумя друзьями и палками.

«Он ко мне подходит и говорит: „Ну что, ты попался. Сейчас я тебя убивать буду“. Сзади достает ножик, он у него выпадает, и мы с друзьями просто убегаем», — сказал подросток.

Парень пошел в полицию и рассказал об угрозах. По его словам, правоохранители уже поговорили с местным жителем. Уголовное дело пока не заводили, но организовали проверку.

«Обратились подростки с тем, что в отношении одного из них высказывались угрозы. В настоящее время у нас установлены все участники инцидента. Проводится проверка», — сообщила «360» начальник отделения информации и общественных связей МВД Карелии Александра Воронченко.

Мужчина, которого подросток обвиняет в угрозах, пока никак не прокомментировал заявление школьника.