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    04 марта 2021, 12:16

    Мужчина угнал машину и устроил лесной пожар в Ростовской области

    Дарья Морозова

    Мужчину могут приговорить к сроку и крупному штрафу за угон машины и лесной пожар в Ростовской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

    Известно, что он угнал машину у знакомого. В результате автомобиль застрял в кустарнике и начал дымиться. Угонщик просто вышел из авто и сбежал. В результате произошел серьезный лесной пожар.

    Мужчина может получить тюремный срок за угон и штраф за пожар. В Минприроды Ростовской области ущерб от огня оценили в 3,2 миллиона рублей.