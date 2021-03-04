Мужчина угнал машину и устроил лесной пожар в Ростовской области

Мужчину могут приговорить к сроку и крупному штрафу за угон машины и лесной пожар в Ростовской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Известно, что он угнал машину у знакомого. В результате автомобиль застрял в кустарнике и начал дымиться. Угонщик просто вышел из авто и сбежал. В результате произошел серьезный лесной пожар.

Мужчина может получить тюремный срок за угон и штраф за пожар. В Минприроды Ростовской области ущерб от огня оценили в 3,2 миллиона рублей.