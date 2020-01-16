Мужчина угнал каршепринговое авто в Новороссийске и продал его

По данным издания, о пропаже машины заявил глава одной из каршеринговых компаний Новороссийска. Он оценил нанесенный ущерб в 650 тысяч рублей.

По его словам, клиент арендовал авто на несколько дней, заплатив и оставив необходимые документы. Однако он нарушил условия договора, выехав за пределы Адыгеи и Краснодарского края. Система слежения определила, что машина находится в Волгоградской области.

Спустя какое-то время выяснилось, что предполагаемый угонщик находиться на Урале. Его задержали и доставили в Новороссийск. Оказалось, что угнанное авто он продал за 30 тысяч рублей в Уфе. Мужчину заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.