Мужчина ударил по лицу продавщицу «Детского мира» на Урале за просьбу надеть маску

Посетитель «Детского мира» в одном из торговых центров Екатеринбурга напал на продавщицу за то, что она попросила его надеть маску. Нападавшего пытался остановить охранник, но безуспешно.

Теперь в случившемся разбирается полиция. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей городского УМВД.

Видео атаки мужчины ранее появилось в соцсетях. На кадрах можно видеть, как покупатель агрессивно пинает торговые тележки, а потом подходит к продавщице и наносит ей удар.

«Мужчина был то ли пьяный, то ли просто псих. Он покупал машинку с дистанционным управлением. Сначала его вежливо попросила надеть маску кассир, он в бешенстве пнул тележку с товаром, и в конфликт вмешалась директор», — рассказала Ura.ru пострадавшая.

По словам сотрудницы магазина, покупателю объяснили, что он нарушает масочный режим, но мужчина никого не слушал, ругался матом, а потом молниеносно ударил ее кулаком в челюсть. При этом нападавший пообещал, что вернется вечером и «кончит» сотрудниц «Детского мира».

«Мне очень обидно и страшно за свою жизнь. За нас никто не вступился, даже охранники, потому что они „не имеют права трогать посетителей“», — заключила женщина.