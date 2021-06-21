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    21 июня 2021, 19:29

    Мужчина ударил по лицу продавщицу «Детского мира» на Урале за просьбу надеть маску

    Ольга Назаркина

    Посетитель «Детского мира» в одном из торговых центров Екатеринбурга напал на продавщицу за то, что она попросила его надеть маску. Нападавшего пытался остановить охранник, но безуспешно.

    Мужчина ударил по лицу продавщицу «Детского мира» на Урале за просьбу надеть маску

    Теперь в случившемся разбирается полиция. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителей городского УМВД.

    Видео атаки мужчины ранее появилось в соцсетях. На кадрах можно видеть, как покупатель агрессивно пинает торговые тележки, а потом подходит к продавщице и наносит ей удар.

    «Мужчина был то ли пьяный, то ли просто псих. Он покупал машинку с дистанционным управлением. Сначала его вежливо попросила надеть маску кассир, он в бешенстве пнул тележку с товаром, и в конфликт вмешалась директор», — рассказала Ura.ru пострадавшая.

    По словам сотрудницы магазина, покупателю объяснили, что он нарушает масочный режим, но мужчина никого не слушал, ругался матом, а потом молниеносно ударил ее кулаком в челюсть. При этом нападавший пообещал, что вернется вечером и «кончит» сотрудниц «Детского мира».

    «Мне очень обидно и страшно за свою жизнь. За нас никто не вступился, даже охранники, потому что они „не имеют права трогать посетителей“», — заключила женщина.