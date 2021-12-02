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    02 декабря 2021, 16:04

    Мужчина ударил ножом жителя Кронштадта в Петербурге

    Дарья Морозова

    Житель Кронштадта попал в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

    У пострадавшего произошел конфликт с петербуржцем. В результате тот ударил его ножом в грудь и скрылся.

    Пострадавший смог добраться до отделения полиции. Оттуда его забрали в больницу. У него диагностировали ранение грудной клетки и повреждение правого легкого.

    Правоохранители разыскивают подозреваемого. На месте происшествия найден нож с деревянной ручкой.