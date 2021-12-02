Мужчина ударил ножом жителя Кронштадта в Петербурге

Житель Кронштадта попал в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник.

У пострадавшего произошел конфликт с петербуржцем. В результате тот ударил его ножом в грудь и скрылся.

Пострадавший смог добраться до отделения полиции. Оттуда его забрали в больницу. У него диагностировали ранение грудной клетки и повреждение правого легкого.

Правоохранители разыскивают подозреваемого. На месте происшествия найден нож с деревянной ручкой.