Криминал 15 сентября 2023, 11:43 Мужчина ударил ножом в живот прохожего ночью в центре Москвы МВД задержало мужчину, ударившего ножом в живот прохожего ночью в центре Москвы РИА «Новости»

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Ночью на Нижней Ращевской улице в Москве мужчина нанес своему оппоненту колотые раны ножом и скрылся с места преступления. Пострадавшего госпитализировали, сообщили в пресс-службе МВД России.

По информации ведомства, потерпевшего заметил прохожий, который проезжал мимо на самокате. Он позвонил в полицию и вызвал сотрудников на месте. Раненного в живот мужчину госпитализировали, а подозреваемого в нападении задержали оперативники.

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«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключен под стражу», — уточнили в МВД.

Ранее на этой же улице в центре Москвы ножом в живот ударили гражданина Сербии.