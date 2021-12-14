Мужчина ударил ножом в шею курьера в Москве

Курьер «Яндекс.Еды» тяжело пострадал на Самаркандском бульваре в Москве. На 20-летнего молодого человека напал мужчина с криком о том, что такие доставщики отняли у него работу. Просто оскорблениями он не ограничился и ударил курьера ножом в шею.

По данным регионального главка МВД, сообщение о ранении курьера поступила в органы в 13:45. Прибывшие полицейские выяснили, что конфликт, который обернулся поножовщиной, произошел между двумя мужчинами возле остановки общественного транспорта.

Подозреваемого в нападении задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства, уточнили в пресс-службе ведомства.

В «Яндексе» отреагировали на случившееся, заявив «360», что шокированы ситуацией. В пресс-службе отметили, что находятся на связи с полицией, а также пытаются найти пострадавшего, чтобы оказать ему помощь.

«Курьеры — партнеры сервиса застрахованы на сумму до двух миллионов рублей. Они также могут получить бесплатную юридическую помощь», — подчеркнули в компании.

В Союзе курьеров России «360» сказали, что они приложат все усилия для оказания помощи, если таковая потребуется.

По информации Telegram-канала Shot, человек, который атаковал курьера, находился в неадекватном состоянии. Он кричал, что такие доставщики отняли у него работу. Пострадавшему, по словам источника канала, 20 лет, он уроженец Таджикистана. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Молодой человек потерял много крови, добавил источник Shot. По его словам, атаковавший курьера был пьян. Его личность установлена. Это уроженец Кемеровской области, ему 40 лет.