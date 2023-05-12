Криминал 12 мая 2023, 20:55 Мужчина ударил ножом челябинского полицейского

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Житель Троицка Челябинской области напал на полицейского с ножом. Он ударил пострадавшего в голову. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на источник из силовых структур.

Полицейские возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов. Против злоумышленника возбудили уголовное дело.

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В пресс-службе СУ СКР по области подтвердили возбуждение уголовного дела по статье за покушение на убийство. Пострадавшего выписали из медицинского учреждения.