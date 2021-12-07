Мужчина убил знакомого топором на Кубани

На Кубани мужчина убил знакомого топором и скинул его труп в овраг. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По данным следствия, между мужчинами возник конфликт. После убийства обвиняемый взял телефон жертвы и написал его матери сообщение, что сыну нужно на время уехать.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство».

«На допросе обвиняемый дал признательные показания и указал место совершения преступления. В настоящее время по ходатайству следователя в отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в пресс-службе.