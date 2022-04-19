Мужчина убил знакомого из-за плохого обращения с его кошкой

Житель Тюменской области убил знакомого из-за того, что тот плохо обращался с его кошкой. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, мужчины вместе выпивали. При этом гость плохо обращался с кошкой хозяина.

«Просьбы оставить животное в покое он игнорировал. Хозяин квартиры схватил со стола нож и нанес потерпевшему три удара в грудь», — рассказали в пресс-службе.

Пострадавший скончался. На убийцу завели уголовное дело.