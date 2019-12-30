Мужчина убил знакомого и жил с его трупом

Убийство произошло в Тотемском районе Вологодской области. 48-летний мужчина больше года жил у своего приятеля. Во время ссоры хозяин квартиры попытался выгнать своего жильца, но тот съезжать отказался. Вместо этого подозреваемый схватился за нож и нанес знакомому смертельный удар, написал портал «Дни.ру».

После убийства мужчина остался жить в квартире и никому не открывал дверь, пока ее не взломали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство».