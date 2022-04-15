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    15 апреля 2022, 18:17

    Мужчина убил знакомого и закопал тело на кладбище

    Дарья Морозова

    Житель Краснодарского края убил знакомого и закопал его на кладбище. В полицию он пришел сам. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

    По данным ведомства, мужчины вместе выпивали в квартире злоумышленника. В какой-то момент они начали ссориться, хозяин избил гостя, отвез на кладбище и там добил. На следующий день он вернулся и закопал тело.

    После этого злоумышленник пошел в полицию и признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.