Мужчина убил знакомого и закопал тело на кладбище

Житель Краснодарского края убил знакомого и закопал его на кладбище. В полицию он пришел сам. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, мужчины вместе выпивали в квартире злоумышленника. В какой-то момент они начали ссориться, хозяин избил гостя, отвез на кладбище и там добил. На следующий день он вернулся и закопал тело.

После этого злоумышленник пошел в полицию и признался в преступлении. Возбуждено уголовное дело.