Мужчина убил знакомого и сжег его труп в Иркутской области | 360°

Криминал 27 сентября 2022, 18:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мужчина убил знакомого и сжег его труп в Иркутской области

Читать 360tv в

Мужчина из Забайкальского края убил собутыльника, а затем расчленил и сжег его труп в Иркутской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Следственный комитет по региону.

Реклама

По данным ведомства, мужчины выпивали на территории промышленной базы. Между ними возникла ссора, в результате которой забайкалец несколько раз ударил ножом оппонента. Затем он расчленил тело убитого и сжег в прям топке котельной. Сейчас подозреваемый задержан.

0 0 0 0 0 0