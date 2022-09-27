Мужчина убил знакомого и сжег его труп в Иркутской области | 360°

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Мужчина убил знакомого и сжег его труп в Иркутской области

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Мужчина из Забайкальского края убил собутыльника, а затем расчленил и сжег его труп в Иркутской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Следственный комитет по региону.

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По данным ведомства, мужчины выпивали на территории промышленной базы. Между ними возникла ссора, в результате которой забайкалец несколько раз ударил ножом оппонента. Затем он расчленил тело убитого и сжег в прям топке котельной. Сейчас подозреваемый задержан.

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