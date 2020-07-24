Мужчина убил жену с дочерью и спрятал тела в лесу Омской области

Останки тел женщины и девочки нашли в лесу Омской области. Правоохранители выяснили, что убийцей был глава семьи. Мужчину удалось найти, но к тому времени он уже покончил с собой.

По информации регионального СУ СК, житель Калачинска в мае 2019 года убил свою жену и несовершеннолетнюю дочь. Девочка стала свидетелем ссоры взрослых, сообщило РИА «Новости». Полицейские нашли в квартире следы крови и восьмилетнего сына супругов, которого оставили смотреть мультфильмы.

Следователи предположили, что мужчина увез тела своих жертв на машине. Но выяснить, куда именно он отправился, не получилось. Главу семьи объявили в розыск, а через месяц обнаружили его автомобиль. В салоне остались замытые пятна крови. Спустя пару дней мужчину нашли мертвым в сарае на окраине города. Убитых женщину и девочку удалось найти только через год.

«Тела [матери и дочери] найдены примерно в радиусе 1,5 километров от места в лесу Горьковского района, где раньше была обнаружена машина подозреваемого, закопанными и завернутыми в одеяло», — привело агентство слова старшего помощника руководителя СУ СК по Омской области Ларисы Болдиновой.

Она добавила, что останки нашли правоохранители и волонтеры во время прочесывания леса. Сначала они наткнулись на череп, а потом увидели тела. Была проведена предварительная геномная экспертиза, но останки предстоит еще изучить. Как отметили в областном следственном управлении, к убийству привела сильная ревность. Мужчина полностью контролировал жизнь своей жены, а весной 2019-го она решила подать на развод. Это могло стать причиной их ссоры.