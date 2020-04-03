Житель Республики Марий Эл зарезал женщину с двумя детьми. Убийцу засекли камеры видеонаблюдения. Теперь полиция разыскивает человека в красной куртке, медицинской маске и перчатках.

Тела женщины и ее детей с ножевыми ранениями нашли 31 марта в одной из квартир Волжска. Мальчику было 14 лет, а девочке — 11. Сотрудники полиции завели дело об убийстве и начали выяснять все обстоятельства произошедшего. Они изучили записи с камер наблюдения, на которые попал возможный подозреваемый.

«Был одет в ярко-красную куртку, на голове была шапка с козырьком и очки с рыжими стеклами, медицинская маска и резиновые перчатки на руках, на плече находилась сумка», — сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.

Источник фото: пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

Как рассказали РИА «Новости» в пресс-службе, составить фоторобот мужчины по изображению с камеры пока невозможно. Сейчас правоохранители продолжают расследование и разыскивают убийцу. Всех, кто располагает информацией о подозреваемом, просят сообщить в полицию.