Мужчина убил тетю и скормил труп собаке в Ивановской области

Молодой человек убил свою тетю и скормил собаке ее тело в Ивановской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Известно, что родственники вместе выпивали. У них произошла ссора, в результате которой племянник ударил женщину ножом множество раз. После этого он частично скормил труп собаке.

На мужчину завели уголовное дело по двум статьям: «Убийство» и «Надругательство над телом». Он получил 10 лет и 2 месяца колонии строгого режима. Свою вину преступник признал.