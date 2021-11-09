>
    09 ноября 2021, 18:16

    Мужчина убил свою партнершу утюгом в Кургане

    Прокуратура Курганской области: мужчине грозит пожизненное за убийство двух человек

    Дарья Морозова

    Жителя Кургана могут приговорить к пожизненному сроку за два убийства. В том числе, за убийство своей партнерши горячим утюгом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

    Также мужчина подозревается в убийстве пенсионера в состоянии алкогольного опьянения.

    «Спустя восемь лет, в декабре 2020 года, он нанес раскаленным утюгом телесные повреждения своей сожительнице, от которых женщина скончалась», — пояснили в прокуратуре.

    Обвинительное заключение утверждено. Материалы передали в областной суд.

    «За совершение указанных преступлений может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — отмечают в прокуратуре.