Мужчина убил свою партнершу утюгом в Кургане

Жителя Кургана могут приговорить к пожизненному сроку за два убийства. В том числе, за убийство своей партнерши горячим утюгом. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Также мужчина подозревается в убийстве пенсионера в состоянии алкогольного опьянения.

«Спустя восемь лет, в декабре 2020 года, он нанес раскаленным утюгом телесные повреждения своей сожительнице, от которых женщина скончалась», — пояснили в прокуратуре.

Обвинительное заключение утверждено. Материалы передали в областной суд.

«За совершение указанных преступлений может быть назначено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы», — отмечают в прокуратуре.