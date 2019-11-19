Мужчина убил свою девушку и засыпал тело мусором под Красноярском

В Красноярском крае кинолог убил свою девушку и засыпал тело мусором. Следователи нашли мужчину и задержали, он уже признался в убийстве.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, 29-летняя Галина Миненко пропала 15 ноября. Вечером того дня она выехала из Красноярска в поселок Арейское на своем красно-оранжевом Hyundai Solaris, и после этого о ее местонахождении не было ничего известно.

«18 ноября по подозрению в убийстве девушки задержан 31-летний житель города Красноярска, который под тяжестью предъявленных улик дал признательные показания и показал, где бросил автомобиль, а также сообщил место, где предположительно находится тело убитой», — сообщили в СК.

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Как выяснили следователи, 15 ноября Миненко отправилась в Арейское, чтобы выяснить отношения со своим знакомым мужчиной. Потом они вместе поехали в Красноярск, но по пути поссорились. В районе заброшенных воинских частей мужчина нанес девушке несколько смертельных ударов куском арматуры, а потом засыпал ее тело мусором. Затем мужчина на автомобиле Миненко доехал до Красноярска и бросил его на одной из улиц в Октябрьском районе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи намерены ходатайствовать о его аресте.

Как узнал сайт kp.ru, задержанный работает кинологом в исправительной колонии, которая находится в Арейском. Они знакомы с Миненко больше 10 лет, их в том числе связывали и романтические отношения.

Летом они поссорились и не общались несколько месяцев, за это время мужчина успел жениться. Однако вскоре Никита возобновил отношения с Миненко, но та просила его уйти от жены. Журналисты предполагают, что именно из-за этого и произошла ссора по пути в Красноярск.