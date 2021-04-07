Мужчина убил свою бывшую девушку в Белгороде

Гражданин Украины напал в Белгороде на девушку, с которой до этого состоял в отношениях, и убил ее. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на старшего помощника руководителя СК России по Белгородской области Елену Козыреву.

Уточняется, что пара рассталась незадолго до происшествия. В полицию позвонили соседи, которые наблюдали эту сцену. Когда правоохранители приехали, девушка уже была мертва. «По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ „Убийство“», — рассказал Козырева.