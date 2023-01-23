23 января 2023, 12:05
Мужчина убил студента из-за ревности в Ленобласти
Житель Ленинградской области напал с ножом на 19-летнего студента третьего курса в городе Тосно и убил его. Об этом сообщил РЕН ТВ.
Отмечается, что убийство произошло на почве ревности. Мужчина схватился за нож и нанес несколько ударов потерпевшему в область живота. По данным Nation News, в результате нападения молодой человек скончался от полученных ранений.
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По факту гибели студента возбуждено уголовное дело, преступника удалось задержать по горячим следам.
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