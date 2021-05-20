Мужчина убил соседку за беспорядок в квартире во Владимирской области

Житель Владимирской области убил знакомую за то, что у нее был беспорядок в квартире. Об этом сообщила газета «Владимирские ведомости».

По данным РИА ФАН, преступник выпивал у друзей. Он зашел в гости к их соседке, которая тоже была пьяна. Ему не понравился беспорядок, и он сказал ей прибраться.

Потом он зашел снова и увидел, что женщина этого не сделала. После этого преступник ударил ее битой по голове. Потом он завернул в ковер труп и выбросил его в один из местных карьеров.

Сейчас мужчина задержан. Свою вину он признал.