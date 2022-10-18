Мужчину заподозрили в убийстве соседа в Сызрани | 360°

18 октября 2022, 17:26
Мужчину заподозрили в убийстве соседа в Сызрани
Жителя Сызрани задержали по подозрению в убийстве соседа. Об этом сообщил телеканал «Царьград»
Тело погибшего обнаружили в подъезде одного из домов. Специалисты выяснили, что мужчине нанесли множество ударов ножом.
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Правоохранители расспросили возможных очевидцев, после чего по подозрению в совершении преступления задержали соседа убитого. По предварительным данным, у них произошел конфликт. Расследование продолжается.
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