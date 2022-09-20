Мужчина убил соседа по общежитию в Новом Уренгое | 360°

Криминал 20 сентября 2022, 14:50 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина убил соседа по общежитию в Новом Уренгое

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Житель Нового Уренгоя до смерти избил бутылкой соседа по общежитию. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на окружное СУ СКР.

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По данным ведомства, постоялец общежития выпивал в компании гостя и соседа. С последним у них произошел конфликт, в ходе которого хозяин комнаты получил несколько ударов бутылкой по голове. Пострадавший скончался, его соседа задержали. Расследование завершилось, обвиняемого будут судить по статье «Убийство».

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