Мужчина убил соседа по общежитию в Новом Уренгое | 360°

Все новости

Эксклюзив

20 сентября 2022, 15:52

Поправки к УК назвали подготовкой к присоединению новых субъектов России

Происшествия

20 сентября 2022, 15:49

Названа вероятная причина ДТП, в котором погиб актер Пускепалис

Реклама

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:37

Надземный переход через железную дорогу в Дедовске откроют в декабре

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:36

Центр города благоустроят во Фрязине к концу сентября

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:31

Глава ДНР попросил Путина принять республику в состав России, если этого захотят на референдуме

Деньги

20 сентября 2022, 15:31

Мощный обвал акций начался на российской бирже

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:22

Смерти гражданских как самоцель. Зачем Украина обстреливает мирные города Донбасса

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:12

Поликлинику на улице Гагарина в Реутове достроят к ноябрю

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:09

Путин оказался доволен эффективностью российского вооружения на Украине

Криминал

20 сентября 2022, 14:50

Мужчина убил соседа по общежитию в Новом Уренгое

Читать 360tv в

Житель Нового Уренгоя до смерти избил бутылкой соседа по общежитию. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на окружное СУ СКР.

Реклама

По данным ведомства, постоялец общежития выпивал в компании гостя и соседа. С последним у них произошел конфликт, в ходе которого хозяин комнаты получил несколько ударов бутылкой по голове. Пострадавший скончался, его соседа задержали. Расследование завершилось, обвиняемого будут судить по статье «Убийство».

Убийства

Мужчины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама