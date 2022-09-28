Мужчина убил собутыльника в Саратовской области | 360°

Криминал 28 сентября 2022, 18:20 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина убил собутыльника в Саратовской области

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Житель Саратовской области расправился с собутыльником при помощи лопаты и ножа. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Во время совместного застолья у мужчин произошел конфликт. В итоге один из них избил оппонента лопатой, а потом несколько раз ударил ножом. Пострадавший скончался.

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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому выбирают меру пресечения.

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