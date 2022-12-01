Криминал 01 декабря 2022, 18:52 Мужчина убил собутыльника из-за украденных продуктов

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Ранее судимый житель Свердловской области убил собутыльника. Причиной стала пропажа продуктов из его холодильника, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным полиции, потерпевший познакомился с обвиняемым и пошел к нему домой выпить.

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«После застолья обвиняемый решил, что мужчина украл продукты из его холодильника из-за чего догнал нового знакомого и вступил с ним в конфликт», — рассказали в пресс-службе.

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В итоге хозяин жилища ударил гостя ножом, тот скончался.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых уточнил, что злоумышленник уже был судим за мошенничество, кражи и причинение вреда здоровью.