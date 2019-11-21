Мужчина убил приятеля и пытался замуровать труп в строящемся доме

Встреча приятелей в подмосковном Клину закончилась убийством. Мужчина до смерти избил друга, а от тела предпочел избавиться в строящемся доме. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

На одном из участков в деревне Кореньки Клинского района Подмосковья поздно вечером 19 ноября был обнаружен труп 48-летнего мужчины. Его останки нашли в котловане строящегося дома на глубине полутора метров. Лицо умершего покрывали множественные гематомы и ссадины.

Известно, что погибший был безработным жителем Клина. Тело мужчины обнаружили спустя трое суток после его смерти. Полиция задержала подозреваемого в его убийстве. Им оказался 34-летний мужчина.

Выяснилось, что в ночь с 15 на 16 ноября он вместе с приятелем находился на участке строящегося дома. Там друзья выпивали, но потом между ними произошла ссора. Она перетекла в драку, которая закончилась смертью 48-летнего жителя Клина. Когда 34-летний мужчина понял, что случилось, он решил избавиться от трупа и сбросил тело в котлован, присыпав землей.

По факту произошедшего открыто уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло за собой смерть человека по неосторожности.