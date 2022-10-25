Мужчина убил пожилую мать и покончил с собой на западе Москвы | 360°

Криминал 25 октября 2022, 13:22 Мужчина убил пожилую мать и покончил с собой на западе Москвы СК: житель Москвы убил пожилую мать и покончил с собой на западе города ГСУ СК РФ по Москве

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Тела пожилой женщины и мужчины обнаружили в одном из домов на улице 26 Бакинских Комиссаров в Москве, сообщил источник «360». По его данным, погибшие — мать и сын.

Источник уточнил, что пенсионерку нашли в квартире, а тело мужчины — на козырьке подъезда. Дверь в жилище вскрыли, получив заявку от родственника погибших: он сообщил, что в доме произошло ЧП.

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По предварительной информации, в квартире могла произойти драка. В столичном управлении СК РФ подтвердили факт гибели мужчины и женщины по указанному адресу. По данным ведомства, на теле 85-летней пенсионерки обнаружили следы насильственной смерти. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следователи полагают, что убийство совершил ее 50-летний сын. После чего покончил с собой.

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Мужчине посмертно назначат психолого-психиатрическую экспертизу, добавили в СК.