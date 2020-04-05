Инцидент произошел в поселке Елантьевка. Как рассказал собеседник агентства, 32-летний злоумышленник в подъезде застрелил трех человек, еще двух своих жертв он убил в квартире жилого дома.

Подозреваемого в преступлении задержали в течение двух часов. Материалы дела переданы в Следственный комитет, отмечается в материале.

По предварительной версии, причиной мог стать бытовой конфликт, сообщил собеседник агентства.

В пятницу, 3 апреля, стало известно об убийстве женщины и двоих детей в Марий Эл. Их тела нашли 31 марта в одной из квартир Волжска. Мальчику было 14 лет, а девочке — 11.