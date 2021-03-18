Мужчина убил петербуржца и украл у него телевизор

Безработный мужчина убил своего знакомого и украл из его квартиры телевизор в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

Уточняется, что преступник находился в гостях у знакомого. Они поссорились, после чего гость избил хозяина. Тот скончался в результате полученных травм. После этого мужчина забрал из его квартиры телевизор и ушел. Злоумышленника нашли, на него завели уголовное дело.