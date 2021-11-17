facebook_pixel
    17 ноября 2021, 18:58

    Мужчина убил пенсионера в ЯНАО

    СКР по ЯНАО: уголовное дело завели на мужчину, убившего пенсионера

    Дарья Морозова

    Ранее судимый мужчина убил пенсионера в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

    «В Тазовском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления против личности», — рассказали в ведомстве.

    Они выпивали вместе. У них возник конфликт, в результате которого ранее судимый мужчина ударил пенсионера ножом. В результате полученной травмы тот скончался.

    Мужчину обвинили в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.