Ранее судимый мужчина убил пенсионера в ЯНАО. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СКР по региону.

«В Тазовском районе перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в совершении особо тяжкого преступления против личности», — рассказали в ведомстве.

Они выпивали вместе. У них возник конфликт, в результате которого ранее судимый мужчина ударил пенсионера ножом. В результате полученной травмы тот скончался.

Мужчину обвинили в умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.