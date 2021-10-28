Мужчина убил пару пенсионеров ради денег

Двое пенсионеров найдены убитыми в своей квартире в Южноуральске Челябинской области. Предположительно, их убил знакомый, чтобы ограбить квартиру. Об этом написал Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По версии следствия, накануне 39-летний мужчина занял у пенсионеров пять тысяч рублей. На следующий день он пришел к ним в квартиру, чтобы якобы отдать долг, и убил их. После этого мужчина обыскал квартиру и украл еще полтора миллиона рублей.

Тела убитых обнаружил их сын. Полиция задержала подозреваемого, в машине которого нашли следы крови. Задержанный отказывается давать показания.