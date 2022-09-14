Мужчина убил партнершу в Москве | 360°

Криминал 14 сентября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мужчина убил партнершу в Москве

Читать 360tv в

Москвич ударил ножом партнершу. В результате та скончалась, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Реклама

По версии следствия, злоумышленник подкараулил погибшую в подъезде. Он ранил ее ножом в грудь. От полученной травмы та скончалась. Сам нападавший также был ранен ножом и сейчас в больнице. На него завели уголовное дело.

0 0 0 0 0 0