Мужчина убил партнера дочери во Владимирской области | 360°

Все новости

Деньги

23 сентября 2022, 20:21

Новый «Мир» на горизонте. Турция создаст платежную систему вне санкций Запада

Эксклюзив

23 сентября 2022, 20:11

«Все хотят жить по мирным небом». Жительница Мариуполя ждет изменений к лучшему после референдума

Реклама

Мир

23 сентября 2022, 20:10

РФ обвинила США в дестабилизирующей программе модернизации ядерного потенциала

Интересное

23 сентября 2022, 20:04

Детский сад и школу возведут в районе Аэропорт Москвы

Деньги

23 сентября 2022, 20:02

В России появится универсальное пособие. Как оно будет работать

Здоровье

23 сентября 2022, 20:01

Быстрая ходьба предотвратит развитие рака и деменции

Криминал

23 сентября 2022, 19:57

Петербуржец получил штраф за сдачу прав с камерой в пуговице

Происшествия

23 сентября 2022, 19:57

Кирпичный склад загорелся в Петербурге

Здоровье

23 сентября 2022, 19:57

Многоразовые линзы увеличивают риск инфекции в глазах

Криминал

22 сентября 2022, 21:23

Мужчина убил партнера дочери во Владимирской области

Читать 360tv в

 Житель Владимирской области трижды ударил ножом партнера дочери. Пострадавший скончался от потери крови, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Реклама

Причина конфликта между мужчинами неизвестна. Уголовное дело передано в суд. Обвиняемый признал свою вину.

Убийства

Мужчины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама