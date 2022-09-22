Мужчина убил партнера дочери во Владимирской области | 360°

Криминал 22 сентября 2022, 21:23 Поделиться Telegram

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Viber Мужчина убил партнера дочери во Владимирской области

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Житель Владимирской области трижды ударил ножом партнера дочери. Пострадавший скончался от потери крови, сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СК России по региону.

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Причина конфликта между мужчинами неизвестна. Уголовное дело передано в суд. Обвиняемый признал свою вину.

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