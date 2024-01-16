Криминал 16 января 2024, 15:02 Мужчина убил отца в жилом доме на северо-западе Москвы СК попросит суд арестовать обвиняемого в убийстве отца на северо-западе Москвы РИА «Новости»

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В Москве следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему отцу, повлекшего его смерть. Об этом рассказала пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, 8 января подозреваемый избил своего отца во время ссоры около открытого окна в квартире на улице Генерала Карбышева. В результате стычки 57-летний мужчина перевалился через подоконник и упал со второго этажа. От полученных травм он умер на месте.

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«В порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержан мужчина 1991 года рождения. С ним проводятся следственные действия, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину», — отметили в ведомстве.

Против мужчины возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Следствие попросит суд арестовать подозреваемого.

Накануне мужчина убил своего знакомого в доме на северо-западе Москвы.