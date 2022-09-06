Мужчина убил отчима в ХМАО | 360°

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Мужчина убил отчима в ХМАО

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Житель ХМАО подозревается в том, что избил отчима, в итоге последний скончался. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

Конфликт произошел во время совместного застолья. По версии следствия, мужчина несколько раз ударил по голове 84-летнего отчима. Пострадавший умер в больнице.

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На подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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