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    23 декабря 2021, 18:06

    Мужчина убил мать кирпичом в Нижегородской области

    Дарья Морозова

    Молодой человек убил кирпичом свою мать в Нижегородской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по региону.

    По данным ведомства, у родственников произошел конфликт. Сын хотел жить самостоятельно, но мать была против. В результате парень ударил маму кирпичом по голове, а тело закопал на участке их дома.

    В полицию обратился родственник, потому что женщина долго не выходила на связь. На преступника возбудили уголовное дело по статье «Убийство».