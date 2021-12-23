Мужчина убил мать кирпичом в Нижегородской области

Молодой человек убил кирпичом свою мать в Нижегородской области. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на СУ СКР по региону.

По данным ведомства, у родственников произошел конфликт. Сын хотел жить самостоятельно, но мать была против. В результате парень ударил маму кирпичом по голове, а тело закопал на участке их дома.

В полицию обратился родственник, потому что женщина долго не выходила на связь. На преступника возбудили уголовное дело по статье «Убийство».