Мужчину заподозрили в убийстве квартиросъемщика за долги в Ижевске | 360°

Криминал 07 октября 2022, 16:01 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину заподозрили в убийстве квартиросъемщика за долги в Ижевске

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Жителя Ижевска задержали по подозрению в убийстве арендатора его квартиры. Об этом сообщило издание IZHLIFE со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по Удмуртии.

По данным следствия, квартиросъемщик полгода не платил за аренду жилья. Между мужчинами на этом фоне возник конфликт во время совместного застолья. В результате хозяин квартиры несколько раз ударил жильца ножом. Пострадавший скончался.

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Предполагаемого убийцу задержали. Расследование продолжается.

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