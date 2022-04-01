Мужчина убил и сжег бомжа, чтобы инсценировать свою смерть

Мужчина решил инсценировать свою смерть и для этого сжег бомжа в Новокузнецке. Таким способом он пытался избежать срока за торговлю наркотиками. Об этом сообщил сайт VSE42.RU.

По данным сайта «Дни.ру», полиция обнаружила сгоревший труп в машине. Проверка показала, что он не является владельцем автомобиля, так как анализ не показал родства с родственниками настоящего владельца. Также специалисты выяснили, что умер мужчина до того, как загорелся транспорт.

Позже стало известно, что это был человек без определенного места жительства. Его убил мужчина, которого обвинили в торговле наркотиками. Так он попытался инсценировать свою смерть, чтобы избежать тюрьмы. В скором времени его будут судить.