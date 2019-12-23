Мужчина убил и расчленил тещу в Нижегородской области

По данным следствия, 66-летний зять в ходе ссоры ударил тещу по голове деревянным предметом. Женщина скончалась от полученных травм.

Подозреваемый расчленил ее тело и спрятал останки в разных местах населенного пункта. Задержанный сознался в содеянном и указал места, где спрятал остальные части тела убитой. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.