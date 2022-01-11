Мужчина убил и расчленил свою мать в Татарстане

Житель Татарстана убил свою мать, а затем расчленил ее труп и спрятал его в лесополосе. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на региональное СУ.

По данным сайта «Дни.ру», они вместе выпивали. У них произошел конфликт, в результате чего сын до смерти избил мать. Утром он протрезвел, обнаружил труп, расчленил его и закопал в лесопарке. Останки обнаружили случайные прохожие.

Мужчина признался в убийстве. Его задержали и уже выдвинули против него обвинение.