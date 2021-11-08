Мужчина убил хозяйку квартиры в Саратове из-за пропавшей еды

В квартире по улице Комсомольской в Саратове нашли мертвой 52-летнюю женщину. По данным правоохранителей, ее мог убить мужчина, который арендовал у нее комнату. Об этом написало ИА Nation News.

Пойманный по горячим следам подозреваемый рассказал, что обнаружил пропажу своих продуктов из холодильника и подумал, что их могла взять женщина. Он решил разобраться со своей обидчицей с помощью кулаков. Когда он понял, что хозяйка не дышит, собрал вещи и покинул жилище.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Сейчас мужчина находится под стражей.