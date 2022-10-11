Мужчину заподозрили в убийстве гостя бывшей жены в Ставропольском крае | 360°

Криминал 11 октября 2022, 14:42 Поделиться Telegram

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Viber Мужчину заподозрили в убийстве гостя бывшей жены в Ставропольском крае

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Житель Ставропольского края приревновал бывшую жену к гостю и убил его. Об этом сообщило издание NewsTracker со ссылкой на УСКР по региону.

Установлено, что подозреваемый пришел домой к экс-супруге и там обнаружил другого мужчину. Злоумышленник ударил гостя ножом, после чего тот скончался.

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Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

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